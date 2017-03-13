كشف "سيرغي إيفانتشوك" العسكري الأوكراني الذي تم توقيفه في جمهورية لوغانسك للإشتباه به في تنفيذ أعمال تخريبية بأن مستشارين أمريكيين زودوهم بالمتفجرات.

وأوضح إيفانتشوك أن المستشارين الأمريكيين قاموا بتدريب جنود من الجيش الأوكراني على الرماية، و تنفيذ الأعمال التخريبية باستخدام المواد المتفجرة من طراز C-4 التي زودوهم بها.

وكانت الأجهزة الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أفادت في وقت سابق بتوقيف مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تنشط في أراضي الجمهورية.

وأعلنت سلطات لوغانسك أن هذه المجموعة يشتبه بضلوعها في اغتيال قائد شرطة جمهورية لوغانسك في شهر فبراير/شباط الماضي، إضافة إلى ارتكاب أعمال إرهابية أخرى وقعت في جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.