  • الإثنين ١٤ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189786 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: دوليات  
أمريكيون دربوا جنودا أوكرانيين على أعمال التخريب

أمريكيون دربوا جنودا أوكرانيين على أعمال التخريب

كشف "سيرغي إيفانتشوك" العسكري الأوكراني الذي تم توقيفه في جمهورية لوغانسك للإشتباه به في تنفيذ أعمال تخريبية بأن مستشارين أمريكيين زودوهم بالمتفجرات.

وأوضح إيفانتشوك أن المستشارين الأمريكيين قاموا بتدريب جنود من الجيش الأوكراني على الرماية، و تنفيذ الأعمال التخريبية باستخدام المواد المتفجرة من طراز C-4 التي زودوهم بها.

وكانت الأجهزة الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أفادت في وقت سابق بتوقيف مجموعة تخريبية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تنشط في أراضي الجمهورية.

وأعلنت سلطات لوغانسك أن هذه المجموعة يشتبه بضلوعها في اغتيال قائد شرطة جمهورية لوغانسك في شهر فبراير/شباط الماضي، إضافة إلى ارتكاب أعمال إرهابية أخرى وقعت في جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/4500 sec