أكد السفير السلوفاكي في طهران، لوبر ميرغليان، على أهمية الخط الإئتماني بقيمة 100 مليون يورو، الذي تم افتتاحه خلال زيارة قام بها كبار المسؤولين السلوفاكيين الى ايران، مبيناً أنه مؤشر على دعم سلوفاكيا لتنمية الاستثمارات في البلاد.

جاءت تصريحات ميرغليان هذه خلال اللقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - السلوفاكية مهدي فرشادان يوم الأحد بطهران.

ووصف السفير السلوفاكي العلاقات الثنائية بين البلدين بالايجابية، معرباً عن أمله في تطوير التعامل المصرفي بين الجانبين في مرحلة مابعد الحظر وتنفيذ الاتفاق النووي.

وفيما أشار الى مكانة ايران المرموقة بالمنطقة، أكد ميرغليان ترحيب سلوفاكيا بتبادل الزيارات السياسية مع طهران، لاسيما تعزيز العلاقات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية في كلا البلدين.

من جهته، نوه فرشادان الى العلاقات الجيدة بين ايران وسلوفاكيا والتي أقيمت منذ استقلال الأخيرة، مؤكداً انها تشكل فرصة مناسبة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. ودعا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - السلوفاكية الى إلغاء تأشيرات الزيارة بين الجانبين لكونها تشكل آلية فاعلة في تنمية العلاقات الثنائية.