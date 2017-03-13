أظهرت بيانات شحن، اليوم الاثنين، ان واردات الهند النفطية من إيران زادت نحو 17 في المئة في فبراير/ شباط مقارنة مع مستواها قبل شهر.

وتعني تلك القفزة أن إيران حلت محل العراق لتصبح ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الهند، وهو الموقع الذي كانت تحتله إيران قبل فرض الحظر الغربي عليها بسبب برنامجها النووي.

وفي الوقت الذي استمرت فيه السعودية أكبر مورد للنفط إلى الهند، أظهرت بيانات تتبع سفن وتقرير أعده مركز أبحاث وتوقعات النفط في تومسون رويترز أن واردات الهند من إيران زادت إلى 647 ألف برميل يومياً في فبراير/ شباط بارتفاع 7ر16 في المئة مقارنة مع مستواها في يناير/ كانون الثاني وبزيادة تبلغ نحو ثلاثة أمثال تقريباً مقارنة مع مستواها في فبراير/ شباط 2016.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج بنحو 2ر1 مليون برميل يومياً إعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني وهو أول خفض في ثماني سنوات، وذلك في مسعى لتعزيز الأسعار والقضاء على تخمة المعروض، لكن جرى إعفاء إيران وليبيا ونيجيريا من الاتفاق.

واستوردت الهند في الأشهر الأحد عشر الأولى من هذه السنة المالية في الفترة بين أبريل/ نيسان وفبراير/ شباط نحو 542 ألفاً و400 برميل يومياً من إيران، مقارنة مع نحو 225 ألفاً و522 برميلاً يومياً في نفس الفترة قبل عام. وارتفع متوسط كميات النفط التي توردها إيران خلال تلك الفترة لأعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت البيانات أنه في أول شهرين من 2017 بلغ متوسط واردات الهند من النفط الإيراني 598 ألفاً و400 برميل يومياً، مقارنة مع نحو 192 ألفاً و500 برميل يومياً قبل عام. وعادت شركات التكرير الهندية بما في ذلك (ريلاينس اندستريز)، المشغلة لأكبر مجمع تكرير نفطي في العالم في جامنجار، إلى شراء النفط الإيراني بعد توقفهم عن الاستيراد من إيران خلال فترة الحظر.