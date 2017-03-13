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رقم الخبر: 189783 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: اقتصاد  
إعتماد تسهيلات أجنبية للمشاريع الإستثمارية في محافظة فارس
بمئات الملايين من الدولارات

إعتماد تسهيلات أجنبية للمشاريع الإستثمارية في محافظة فارس

أعلن مساعد الشؤون الاقتصادية وتطوير الموارد بمحافظة فارس (جنوب غرب)، يدالله رحماني، عن اعتماد تمويل مشروعين صناعيين كبيرين في المحافظة باستخدام التسهيلات الأجنبية (متوسطة الأمد) وبقيمة تبلغ مئات الملايين من الدولارات خلال العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس).

وأكد رحماني، في تصريح له يوم الأحد، ان المبالغ المذكورة خصصت لبناء محطة الدورة المركبة بمبلغ 500 مليون يورو في مدينة لامرد، وأيضاً إنشاء الخط الثاني لقطار مترو الأنفاق في مدينة شيراز بقيمة 771 مليون دولار. وأضاف: ان سبيل الخروج من المشاكل الراهنة في محافظة فارس يكمن في الارتقاء الشامل بمستوى العناصر الفاعلة والمؤثرة في الجانب الاقتصادي للمحافظة وتوظيف الظروف المتاحة في مرحلة مابعد الحظر لاستقطاب رؤس الأموال الأجنبية.

في سياق متصل، أشار المسؤول في محافظة فارس الى إصدار رخص لـ4 ملفات خاصة بالاستثمارات الأجنبية بقيمة تبلغ 54 مليون دولار من قبل دائرة المحافظة. وأوضح رحماني ان المشاريع الأربعة تشكل إنشاء 3 محطات شمسية بسعة 60 ميغاواطاً ومشروع إنتاج العطور والمنتجات النباتية والتي تقوم بتمويلها شركات إستثمارية من دول إيطاليا والتشيك والإمارات العربية المتحدة. وتابع: ان إجمالي مبالغ الاستثمارات الأجنبية في محافظة فارس والتي أصدرت الرخص بشأنها حتى الآن تبلغ 82 مليون دولار.

 
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