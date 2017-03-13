قال المدير التنفيذي لشركة الملاحة البحرية الإيرانية: ان الشركة كانت العام الماضي تشغل المرتبة 23 عالمياً، مشيراً إلى أنها ارتقت في العام الجاري أربع درجات لتشغل المرتبة 19 عالمياً.

وفي تصريح له يوم الأحد، قال محمد سعيدي: ان المنافسة في الأسواق العالمية تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للملاحة البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران تسعى من خلال تحديث أسطولها البحري إلى إستعادة مكانتها العالمية. وأشار إلى أن الملاحة البحرية مرت بظروف حساسة في فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على إيران 1980 - 1988) وكذلك في فترة الحظر، لافتاً إلى أن الشركة سعت إلى التقليل من الأضرار التي لحقت بالبلاد.

وقال سعيدي: انه وفي حال لم تعمل شركة الملاحة البحرية بواجباتها، فان عملية التصدير والإستيراد وتوفير السلع الضرورية للبلاد كانت ستتعرض لأضرار كبيرة، مؤكداً على واجب الجميع المحافظة ودعم هذا القطاع. وأشار إلى العقد الذي وقعته شركة الملاحة البحرية لشراء السفن سوف يتم تزويد الأسطول البحري الإيراني بها مع شركة (هيونداي) الكورية الجنوبية. وأضاف: لقد وقعنا عقداً مع هذه الشركة من أجل شراء 10 سفن بحرية.

وأشار سعيدي إلى أن هذه السفن هي في طور التصنيع وسوف يتم إستلام أول سفينة نهاية السنة الإيرانية الجديدة (تنتهي في 20 آذار/ مارس)، ومن ثم تتسلم إيران سفينة كل شهر. وأضاف: ان الأسطول البحري الإيراني يمتلك حالياً 155 سفينة، مشيراً إلى أنه ومع تسلم 10 سفن جديدة فسيبلغ العدد 165 سفينة.