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رقم الخبر: 189781 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: دوليات  
ميركل تتطلع لمحادثات مفصلة مع ترامب

ميركل تتطلع لمحادثات مفصلة مع ترامب

قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين إنها تتطلع لتبادل مفصل لوجهات النظر بشأن مجموعة من القضايا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يجتمعان في واشنطن يوم الثلاثاء.

وأضاف أن الزعيمين سيجتمعان لأكثر من ساعتين ونصف وسيكملان مشاوراتهما بعد ذلك خلال غداء عمل.

وقال زايبرت في مؤتمر صحفي في برلين: المستشارة تتطلع لفرصة لتبادل وجهات النظر بشكل مفصل مع الرئيس الأمريكي.

وأضاف: ألمانيا والولايات المتحدة شريكان. وقائمة مصالحنا المشتركة طويلة جدا.

وتابع أن الحكومة الألمانية تعتقد أن سياسات الحماية الاقتصادية غير مفيدة لنمو الاقتصاد العالمي. وقال "ما زلنا نعتقد أن التجارة الحرة تفيد جميع الأطراف. ولا نؤمن بنظام اقتصادي عالمي يستند إلى سياسات الحماية الاقتصادية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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