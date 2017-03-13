وقّع رئيسا البنكين المركزيين الايراني والعماني، مساء السبت، مذكرة تفاهم مشتركة تنص على التعاون المصرفي بين الجانبين.

وجاء توقيع المذكرة خلال اجتماع مشترك بحضور رئيس البنك المركزي الايراني ولي الله سيف، ونظيره العماني محمود بن سنجور، الى جانب وكيل وزارة الخارجية الايرانية مرتضى سرمدي، ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وممثلين عن البنوك التجارية للبلدين.

وفي تصريح له خلال الاجتماع، أشار سيف الى الفرص المتاحة لترسيخ العلاقات وتعزيز المحادثات بين البنوك الايرانية والعمانية بما يؤكد توفر آفاق مستقبلية للتعاون الثنائي المشترك.

وأعرب رئيس البنك المركزي الايراني عن ارتياحه للعلاقات السياسية الجيدة التي تجمع بين طهران ومسقط، داعياً الى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بما يتناسب والعلاقات السياسية الراهنة، وأيضاً إعداد برامج مناسبة لتطوير التعاون المصرفي بين الجانبين.

بدوره، أكد رئيس البنك المركزي العماني على تعزيز التعاون البنكي بين مسقط وطهران وصولاً الى المستوى المنشود، لافتاً الى العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وقال: انها بلغت المستوى المطلوب بين البلدين.

وقال بن سنجور: ان توقيع مذكرة التفاهم المصرفية بين البنكين المركزيين الايراني والعماني يزيد في فرص التعاون المشترك بين سلطنة عمان وايران. ولفت المسؤول العماني الى أنشطة مصرفي (صادرات) و(ملي) الايرانيين في سلطة عمان منذ عدة أعوام، معلناً في المقابل رغبة بلاده في تأسيس أفرع للبنوك العمانية في ايران.