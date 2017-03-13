استكملت عملية تطوير القسم البحري لمشروع تطوير المرحلة 19 من حقل بارس الجنوبي بعد نصب آخر منصة في مياه الخليج الفارسي مما سيضيف على حجم إنتاج الغاز 2ر14 مليون متر مكعب، وذلك بعد الإنتهاء من عمليات تدشينه أواسط العام الإيراني القادم (يبدأ في 20 آذار/ مارس).

وأشار منفذ مشروع المرحلة 19 من حقل بارس الجنوبي، حميد رضا مسعودي، ان التكلفة المالية لصناعة هذه المنصة بلغت 150 مليون دولار، وأضاف: ان ما تبقى من العمليات المتعلقة بهذه المنصة سوف يتم في البحر ومن خلال ربط المنصة والمعدات الأخرى بالآبار وتشغيل المنصة، وقال: لقد تم إنتاج 7 ملايين و200 ألف برميل من السوائل الغازية وخمسة مليارات مترمكعب من الغاز من المرحلة 19 من حقل بارس الجنوبي منذ شهر آيار الماضي وإن العائدات الحاصلة من بيع هذا الإنتاج بلغت ملياراً و400 مليون دولار.

وأشار مسعودي إلى أن تطوير هذه المرحلة من المشروع تم في الغالب من خلال المستشارين والمقاولين والمصنعين الإيرانيين وأن 61 بالمائة من مجمل الأطروحات والهندسة والصناعة والتنفيذ والتشغيل والتدشين تم بجهود ومعدات إيرانية بحتة.

يذكر أن حقل بارس الجنوبي يعتبر من أكبر الحقول الغازية المستقلة في العالم ويضم 2ر34 تريليون مترمكعب من الغاز أي 19 بالمائة من مخزون الغاز في العالم.