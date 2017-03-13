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رقم الخبر: 189777 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: اقتصاد  
إيران وأستراليا تتعاونان في مجال الطاقات المتجددة

إيران وأستراليا تتعاونان في مجال الطاقات المتجددة

قال مساعد وزير الطاقة في شؤون البرمجة والاقتصاد: ان إيران ترغب في التعاون المشترك مع الشركات الأسترالية في مجال التغيرات المناخية والطاقات المتجددة وتحلية المياه.

وأضاف علي رضا دائمي، خلال لقائه وزير التجارة والاستثمار بولاية أستراليا الجنوبية مارتن هميلتون، ان إيران وأستراليا متشابهتان جداً من الناحية الجغرافية وللماء أهمية خاصة بالنسبة لإيران بما أن الكثير من مساحاتها تعاني من الجفاف وقضية إدارة وترشيد المياه للحفاظ على البيئة لها أهمية بالغة في الخطة التنموية السادسة.

وأوضح مساعد وزير الطاقة: (هناك أرضيات مناسبة للتعاون بين مراكز أبحاث وجامعات البلدين في مجال المياه والطاقة). وتابع دائمي: ان جامعتي ملبورن وشريف تتعاونان حالياً في مجال الأبحاث العلمية الخاصة بالمياه.

من جانبه، أشار وزير التجارة والاستثمار بولاية أستراليا الجنوبية إلى أهمية المياه في ولايته، وقال: ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً نحو مليون و500 ألف دولار وهذا لا يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.

وأعرب هميلتون عن أمله بتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات الجامعية والبحثية وإدارة المياه والتكنولوجيا والطاقة وتحلية مياه البحر والطاقات الجديدة .و أضاف: ان لأستراليا تاريخاً جيداً في مجال الطاقات المتجددة وانها تعتمد على هذه الطاقة بنسبة 44% مما تحتاجه وتهدف أن يبلغ ذلك إلى 60.

 
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