قال مدير عام الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة سيستان وبلوجستان: إن جابهار ستتحول قريباً الى قوة تجارية واقتصادية في المنطقة.

وأشار بهروز آقائي، في حوار خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، إلى الموقع الاستراتيجي لجابهار وبعض المشاريع التي هي قيد الإنشاء في هذه المنطقة بما فيها توسيع ميناء الشهيد بهشتي وربط سكك الحديد وإيصال الغاز وبناء طرق الترانزيت والمطارات الدولية، قائلاً: ان جابهار وبسبب موقعها الاستراتيجي والجغرافي تتمتع بأفضل الظروف لرسو السفن ونقل السلع وان الموانئ الأخرى في البلاد لا يمكن أن تنافسها من جهة تقليص تكاليف الاستيراد والتصدير.

وأضاف آقائي: ان لميناء جابهار نقاطاً إيجابية كثيرة ومنها تقديم بعض الخدمات الخاصة بأسعار مخفضة، قائلاً: ان هذا الميناء يعد أفضل نقطة اتصال بين المحيطات المختلفة وهو الأرخص في نقل السلع .وتابع: انه تم إنشاء ألف و700 متر من الواجهات البحرية بجودة عالية، وان أكثر من 35 شركة قدمت حتى الآن طلبات للاستثمار في جابهار.

وحول خطوط الملاحة البحرية بين جابهار وباكستان، أوضح آقائي: انه من المتوقع أن يتم قريباً تدشين خط للملاحة البحرية من جابهار إلى باكستان ودول المحيط الهندي ودول الخليج الفارسي.

وتقع مدينة جابهار على بعد 645 كم جنوب زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) وعلى ساحل بحر عمان.