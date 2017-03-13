وأوضح بيمان قرباني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن النمو الاقتصادي في الفترة المذكورة بلغ 6ر11 بالمئة مع احتساب العوائد النفطية و9ر1 بالمئة دون تلك العوائد. وأشار الى أن قطاع الزراعة نما بنسبة 2ر4 بالمئة، والنفط 6ر65 بالمئة، والصناعة والتعدين 3ر0 بالمئة، والمناجم 2ر0- بالمئة، والصناعة 8ر5 بالمئة، والإنشاء 1ر17- بالمئة، والخدمات 4ر2 بالمئة.