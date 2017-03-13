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رقم الخبر: 189772 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وجبة الفطور عامل مهم في رحلة إنقاص الوزن

وجبة الفطور عامل مهم في رحلة إنقاص الوزن

يحاول العديد منا فقدان الوزن الزائد، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن وجبة الفطور تعتبر عاملا مهما في رحلة إنقاص الوزن. وبإمكان وجبة الفطور أن تكون طريقك لخسارة الوزن الزائد، خاصة إذا ما أتبعت 3 خطوات مهمة.

الأكل مباشرة

أثبتت الدراسات أن تناول وجبة الفطور يساعدك على المحافظة على عملية تحطيم الكربوهيدرات والدهون وإنتاج طاقة للجسم. لذا على الشخص تناول الفطور بعد 30 إلى 60 دقيقة من الاستيقاظ صباحا، حتى يبدأ الجسم بعملية الحرق بأسرع وقت مكن.

الإكثار من البروتينات

سيغنيك الإفطار المليء بالبروتين عن الجوع لساعات طويلة، لذا من الضروري أن تحرص على أن يتضمن إفطارك كميات مقبولة من البروتين.

أضف «موزة»

يمتلك الموز مكون النشا الكافي لإعطاء جسمك الطاقة المطلوبة صباحا كما يساعد بعملية حرق الدهون، لذلك يعد إضافة «موزة» لوجبتك الصباحية أمرا ذكيا.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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