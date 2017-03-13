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رقم الخبر: 189766 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: اجتماعيات  
عشبة تقضي على البكتيريا الموجودة في الهواء خلال ساعة!

عشبة تقضي على البكتيريا الموجودة في الهواء خلال ساعة!

المريمية من الأعشاب المفيدة جداً التي كانت تستخدم في الحضارات القديمة لمكافحة الأمراض والأرواح الشريرة ولتنقية الهواء أيضاً.

 

من فوائد الميرمية أنّها مضادة للتشنج، مضادة للعرق، تحارب الجراثيم، تعالج مشاكل الجهاز الهضمي. كما أنّها مفيدة لمكافحة الارهاق العصبي من خلال استنشاقها!

أمّا إذا ارتم تنقية الهواء داخل المنزل وتحريره من كلّ الجراثيم والبكتيريا ما عليكم سوى لف بضعة أوراق من المريمية الجافّة وإشعالها داخل المنزل (مع فتح نوافذ المنزل) ثم أطفئوا الشعلة واتركوا الدخان يتصاعد تماماً كالبخور.

بالإضافة فائدة تنقية الهواء، لهذا الدخان منافع أخرى إذّ انه يخفف الصداع، السعال والتهابات الجهاز التنفسي. كما يقي من الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب ويعالج التعب المزمن والربو.

ووفقاً لدراسة نشرت سابقاً في مجلة Ethnopharmacology، تبين أنّ دخان المريمية يقتل ما يصل حتى 94٪ من البكتيريا الموجودة في الهواء في غضون ساعة ويطهر بيئة الغرفة لمدة 24 ساعة.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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