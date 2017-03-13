خلال محادثات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي ووزير الاتصالات ووسائل الاعلام الروسي نيكولاي نيكيفروف، تم الاتفاق على توقيع وثيقة للتعاون في هذا المجال خلال زيارة الرئيس الايراني الى موسكو.

وفي اليوم الأول من زيارة واعظي الى موسكو وبحضور السفير الايراني في روسيا مهدي سنائي، قال نيكيفروف، ان العلاقات بين البلدين في تقدم وازدهار، وكلا الطرفين يحرصان على تعزيز نطاق التعاون وارتقاء العلاقات.

ووصف بالقيمة زيارة الرئيس روحاني الى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة اواخر شهر مارس الحالي، مؤكدا ضرورة استثمار هذه الفرصة لتحقيق اهداف خارطة الطريق لتطوير العلاقات.

من جانبه اشار واعظي الى اتخاذ خطوات مهمة لارتقاء العلاقات بين ايران وموسكو وقال ان البلدين سيوقعان وثيقة في مجال الاتصالات والاقمار الاصطناعية خلال زيارة الرئيس الايراني الى موسكو.

وشدد علي ان التعاون بين طهران وموسكو سيتعزز أكثر فاكثر وعلى جميع الاصعدة وفقا للبرنامج المقترح.

ويتألف الوفد الايراني المرافق لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في زيارته الى موسكو، من وكيل الوزارة للشؤون الدولية مهدي محتشمي وممثلين عن القطاعات المختلفة بما فيها النفطية والصناعية والسكك الحديدية والقضائية.

الجدير بالاشارة الى ان وتيرة العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا تسارعت منذ مجيء حكومة الرئيس روحاني، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من مليار دولار في 2012 الى أكثر من خمس مليارات دولار في 2016، رغم ان هذا الرقم لازال ضيئلا نظرا للقدرات الواسعة في ايران وروسيا .