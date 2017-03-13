استعاد روما وصافة الدوري الإيطالي بعدما فاز على مضيفه باليرمو بثلاثية نظيفة في الجولة الـ28 من المسابقة بالمباراة التي احتضنها ملعب "رينزو باربيرا".

وجاءت أهداف المباراة بواقع هدف في الشوط الأول حيث افتتح ستيفان شعراوي التسجيل (ق22)، والبقية في الشوط الثاني حيث أضاف ادين دجيكو الهدف الثاني (ق76) وبرونز بيريس الثالث (ق90).

وبهذا يستفيق روما من خسارته في الجولة الماضية من نابولي ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، ليستعيد المركز الثاني من فريق الجنوب الذي تراجع للمركز الثالث، من ناحيته تجمد باليرمو عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفيما يلي نتائج باقي مباريات المرحلة:

ساسولو صفر – بولونيا 1

انترميلان 7 – اتلاتنتا 1

نابولي 3 – كروتوني صفر

كييفو فيرونا 4 – امبولي صفر

بيسكارا 1 – اودينزي 3

فيورنتينا 1 – كالياري صفر