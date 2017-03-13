باريس سان جيرمان يتخطى سداسية برشلونة ويواصل مطاردة موناكو تخطى فريق باريس سان جيرمان الخسارة الكارثية التي تعرض لها في دوري الأبطال على يد برشلونة الإسباني بسداسية مقابل هدف، وواصل مطاردة موناكو على صدارة الدوري الفرنسي حيث تغلب على مضيفه لوريان، المتذيل، بنتيجة 1-2 على ملعب "دو موستوار" في ختام منافسات الجولة الـ29 للمسابقة