|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 189763
|تاريخ النشر: آذار 13, 2017
|الوقت: 14:01
|الاقسام: رياضة
|
باريس سان جيرمان يتخطى سداسية برشلونة ويواصل مطاردة موناكو
تخطى فريق باريس سان جيرمان الخسارة الكارثية التي تعرض لها في دوري الأبطال على يد برشلونة الإسباني بسداسية مقابل هدف، وواصل مطاردة موناكو على صدارة الدوري الفرنسي حيث تغلب على مضيفه لوريان، المتذيل، بنتيجة 1-2 على ملعب "دو موستوار" في ختام منافسات الجولة الـ29 للمسابقة
تقدم الضيوف من ركلة ركنية نفذها أنخيل دي ماريا من الجانب الأيمن لترتطم الكرة بمهاجم لوريان بنيامين جينوت ليسجل هدفا بالخطأ في مرماه (ق29).
وفي الشوط الثاني، ضاعف لاعب الوسط كريستوفر نكونكو النتيجة لصالح الفريق الباريسي بتسديدة بيمناه من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار حارس لوريان (ق 52).
بينما قلص المدافع مايكل سياني الفارق لصالح أصحاب الضيافة برأسية جميلة أسكن بها الكرة شباك الباريسيين من ركلة ركنية من الجانب الأيسر (ق68).
وبهذه النتيجة رفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده لـ65 نقطة في مركز الوصيف، بفارق ثلاث نقاط عن موناكو صاحب الصدارة، فيما بقي لوريان في المركز العشرين والأخير برصيد 22 نقطة.
هذا وكانت نتيجة المباراتين الاخرتين كالتالي:
ليون 4 – تولوز صفر
سانت ايتيان 2 – ميتز 2
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|استقلال طهران يسحق التعاون السعودي .. واستقلال خوزستان يتصدر المجموعة بفوز غال على الجزيرة الاماراتي