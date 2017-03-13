أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية الادميرال علي فدوي إن مجيء رئيس جديد للولايات المتحدة لا يؤثر بأي حال على قوة النظام الإسلامي في العالم وفي المنطقة خصوصاً.

وفي مقابلة مع إرنا على هامش لقاء قدامي الحرب في حرس الثورة بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) أشار الأدميرال علي فدوي إلى إزدواجية مواقف الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة في تنفيذ إلتزاماتها الدولية تجاه إيران وقال: بالرغم من إن الولايات المتحدة شهدت تغيرات جديدة مؤخراً إلا أن هذه التغيرات لا يمكن أن تشكل مشكلة حقيقية لبلادنا.

وأكد إن الولايات المتحدة هي مصدر الشر والظلم وتسعى إلى تحقيق مصالحها مشيراً إلى أن إيران مازالت تحافظ على قوتها في العالم وتحقق المزيد من الإنجازات يومياً.

وقال الادميرال فدوي إن أمريكا تسعى منذ سنوات الي إلحاق الضرر بإيران إلا أن قوة النظام الإسلامي عرضت مخططات هذه الدولة المستكبرة دوماً للفشل.

وقال إن هذه الدولة المستعمرة قوية في الظاهر إلا إن تعريضها الدول الضعيفة للظلم ليس مؤشر على قوة هذه الدولة.

وأضاف إنه وببركة الإيمان بالله والروحية الإستشهادية فإن الأعداء يشعرون بالخوف منا فيما استنفرت أمريكا كل قواها لمواجهة إيران.