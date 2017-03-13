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رقم الخبر: 189761 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 13:51 الاقسام: رياضة  
ميكي يفوز برالي المكسيك رغم تعثره قرب النهاية

ميكي يفوز برالي المكسيك رغم تعثره قرب النهاية

أحرز كريس ميكي سائق سيتروين لقب رالي المكسيك ببطولة العالم الأحد رغم التعثر قرب النهاية والاقتراب من فقدان الصدارة.

وأنهى ميكي سائق أيرلندا الشمالية الرالي بفارق 13.8 ثانية عن الفرنسي سيباستيان أوجيه سائق إم.سبورت فورد فيستا وبطل العالم أربع مرات بينما جاء البلجيكي تيري نوفيل سائق هيونداي ثالثا.

وتصدر ميكي الرالي منذ يوم الجمعة لكنه خرج من الطريق قبل أقل من كيلومتر واحد على النهاية بينما كان يتقدم بفارق 40 ثانية.

ويتصدر أوجيه ترتيب بطولة العالم برصيد 66 نقطة بعد مرور ثلاث جولات من أصل 13 جولة ويأتي الفنلندي ياري - ماتي لاتفالا بالمركز الثاني برصيد 58 نقطة، وتقدم ميكي للمركز السادس وله 27 نقطة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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