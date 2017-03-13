بعد أقل من اسبوع علي اليوم العالمي للمرأة، انطلق اليوم الاثنين في العاصمة الباكستانية اسلام آباد، أعمال مؤتمر 'دور المرأة البرلمانية في دعم سيادة الشعب والعدالة الاجتماعية' بحضور نائبتين من مجلس الشورى الاسلامي.

وتشارك عضوة اللجنة الثقافية رئيسة تكتل المرأة في مجلس الشورى الاسلامي 'بروانه سلحشور' وعضوة اللجنة الاقتصادية 'معصومة اقابور عليشاهي' الى جانب مندوبين عن 13 بلدا مختلفا من قارات العالم في المؤتمر، الذي افتتح بكلمة ترحيبية من قبل كريمة رئيس الوزراء الباكستاني 'مريم نواز شريف' ورئيس المجلس الوطني الباكستاني 'سردار اياز صادق' .

وأكد رئيس المجلس الوطني الباكستاني في كلمته بالمؤتمر على أهمية دور النساء في تطوير أهداف المجتمعات والبلدان.