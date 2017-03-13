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رقم الخبر: 189757 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: رياضة  
فوز ثاني لايران على العراق في كرة الصالات ودياً

فوز ثاني لايران على العراق في كرة الصالات ودياً

الوفاق/خاص- تغلب المنتخب الايراني بكرة الصالات على المنتخب العراقي ودياً بنتيجة 9 – 3، وذلك في لقائهما الثاني الودي والذي جرى في شيراز.

واتسم اللقاء بالخشونة الشديدة من كلا الفريقين، حيث توقفت المباراة اثر ذلك لعدة دقائق.

هذا وكان المنتخب الايراني قد تفوق في لقائه الاول ايضاً بنتيجة 3 -2، وتعد هاتان المباراتان بمثابة مباريات استعدادية لكلا الفريقين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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