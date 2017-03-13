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رقم الخبر: 189756 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 13:35 الاقسام: سياسة  
صحيفة قطرية تعلن اسماء المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم

صحيفة قطرية تعلن اسماء المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم

الوفاق/خاص- اعلنت صحيفة "الراية" القطرية اسماء اعضاء المنتخب الوطني بكرة القدم، مدعية ان كارلوس كيروش مدرب المنتخب الايراني هو الذي اعلنها!

في وقت ان الاتحاد الايراني لكرة القدم لا يعلم أي شئ عن هذه الاسماء، وبالاضافة الى ذلك ان المدرب البرتغالي الى الان لم يعلن عن شيء؟! وقد ادعت هذه الصحيفة ان هذه الاسماء قد استدعاها السيد كيروش لملاقاة المنتخب العراقي وهم( عليرضا بيرانوند – مظاهري – اخباري – رضائيان – سيد جلال حسيني – محمد انصاري – ميلاد محمدي – محمد زاده – عزت ا.. بورقاز – اميد ابراهيمي – كاميابي نيا – احسان حاج صفي – داريوش شجاعيان – مرتضى تبريزي – سروش رفيعي – وحيد اميري – مهدي طارمي – احسان بهلوان – ساسان انصاري – مسعود شجاعي – رحيم زهيوي – محمد ايرانبوريان – فرزاد حاتمي – فوريا غفوري – مهدي ترابي).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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