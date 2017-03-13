توّج فريق بنك سرمايه بلقب الدوري الايراني الممتاز لكرة الطائرة يوم الاحد، اثر تغلبه على فريق بيكان 3 - صفر في إياب الدور النهائي.

وتغلب بنك سرمايه بنتيجة 33-31 و25-20 و25-18 على بيكان، ليتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، حيث أنهى الدور التمهيدي بـ 20 فوزا برصيد 50 نقطة.

يذكر أن فريق"بنك سرمايه" الايراني، توّج بلقب بطولة أندية آسيا 2016 في نسختها الـ 17 في ميانمار بفوزه في المباراة النهائية على العربي القطري.

هذا وكان فريق بنك سرمايه قد فاز في المباراة النهائية الاولى بثلاثة اشواط لشوطين، بعد ان كان فريق بيكان متقدماً بشوطين للاشئ.

وقبل هذه المباراة كانت مباراة تحديد المركز الثالث والتي فاز فيها فريق شهرداري اروميه على فريق سايبا ليحتل المركز الثالث.