قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي ان منطقة البلقان تحظى بأهمية بالغة وان على الجمهورية الاسلامية الايرانية بأن تكون لها تواجدا فاعلا وجادا في هذه المنطقة.

وقدم بروجردي الاحد تقريرا بشان زيارة وفد لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الى كل من صربيا والبوسنة والهرسك مؤخراً خلال جلسة هذه اللجنة وقال ان التعاون مع صربيا يحظى بأهمية بالغة جداً لإيران.

واضاف ان اجراء زيارات متبادلة بين ايران وصربيا بما في ذلك زيارة رئيس البرلمان الصربي الى طهران مدرجه على جدول أعمال البلدين.

واشار الى زيارة وفد هذه اللجنة الى تركيا وقال انه عقد لقاء جيدا جدا في تركيا وجرت مباحثات مفيدة لتحسين العلاقات وتعزيزها.