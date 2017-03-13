رفض وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، المزاعم الخاوية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي لجأ الى قلب الحقائق وتحريف التورات، منوها الى ان الشعب الايراني انقذ اليهود 3 مرات عبر التاريخ.

جاء ذلك في تغريدة للوزير ظريف نشرها مساء الاحد في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' في الرد على المزاعم الاخيرة التي ساقها نتنياهو خلال زيارته الاخيرة الى روسيا والذي ادعى فيها بان الايرانيين سعوا قبل 2500 عام للقضاء على اليهود لكنهم فشلوا في ذلك.

واضاف ظريف، مرة اخرى لا يحرّف نتنياهو الحقائق المعاصرة فقط بل يحرّف الماضي وحتى الكتاب المقدس (التورات) ايضا. ما يدعو للأسف حقيقة ان التعصب والعنصرية يبلغان حدا بحيث يتم اتهام شعب انقذ اليهود 3 مرات في تاريخه.

وتابع وزير الخارجية الايراني، ان كتاب استر يبين كيف انقذ الملك خشايار اليهود في مثل هذا اليوم من مؤامرة هامان؛ ومرة اخرى انقذ ملك ايران كوروش اليهود من اسر بابل؛ وخلال الحرب العالمية الثانية حيث كان اليهود يُقتَلون في اوروبا، وفر الايرانيون لهم الملاذ.