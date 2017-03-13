استعرض رئيس المجلس الاعلى للتخطيط السياسي للاصلاحيين، محمد رضا عارف برامج هذا المجلس للانتخابات الرئاسية القادمة، معلنا بان الدكتور حسن روحاني هو مرشح التيار الاصلاحي للانتخابات القادمة بالاجماع.

اعلن ذلك عارف في تصريح للصحفيين مساء الاحد في ختام اجتماع هذا المجلس واضاف، انه من بين مختلف المقترحات التي طرحت في اجتماع المجلس الاعلى للتخطيط السياسي للتيار الاصلاحي، تم الاتفاق بالاجماع على ان يكون روحاني هو المرشح النهائي لهذا التيار للانتخابات الرئاسية.

وفيما اذا كان هنالك افراد آخرون من التيار الاصلاحي يعتزمون الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية ايضا قال، اننا لا يمكننا منع اي فرد حتى اقرب اصدقائنا من الترشح، فمن حق اي كان الترشح فيما لو رأى في نفسه القدرة على خوض هذا المعترك.

واضاف عارف، هنالك رايان مختلفان في اطار التيار الاصلاحي، الاول يؤكد ضرورة خوض الانتخابات بمرشح واحد والثاني يرى طرح عدة مرشحين ومن ثم الاتفاق على مرشح واحد عند التصويت.