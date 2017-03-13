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رقم الخبر: 189748 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 12:40 الاقسام: عربيات  
شهيد برصاص الاحتلال وإصابة جنديين بعملية طعن في القدس
اقتحام جبل المكبر عقب عملية الطعن..

شهيد برصاص الاحتلال وإصابة جنديين بعملية طعن في القدس

استشهد، فجر اليوم الإثنين، شابٌ مقدسي بعد طعنه جنديين "إسرائيليين" وإصابتهما بجراح مختلفة، بالقرب من باب الأسباط بمحيط المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية في القدس: إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بعدما تمكن من اقتحام الغرفة الخاصة بالجنود في باب الاسباط وقام بطعن جنديين إثنين وإصابتهما بجراح متوسطة وطفيفة.

وقال شهود عيان إن الجنود تركوا الشهيد ينزف بعد إطلاق النار عليه بشكل كثيف حتى استشهد.

وفي ذات السياق اغلقت قوات الاحتلال في اعقاب العملية المنطقة بالكامل، ومنعت المصلين من الوصول إلى الأقصى لأداء صلاه الفجر، ونشرت المئات من عناصرها في البلدة القديمة من القدس ومحيط المسجد الأقصى.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات كبيرة بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، حيث كان بيان شرطة الاحتلال اعلن أن المنفذ هو شاب يبلغ من العمر 25 عاما من البلدة.


عملية طعن

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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