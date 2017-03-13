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رقم الخبر: 189747 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 12:36 الاقسام: محليات  
جهانغيري: سنجتاز التحديات بفضل التضامن الوطني واتباع نهج قائد الثورة

جهانغيري: سنجتاز التحديات بفضل التضامن الوطني واتباع نهج قائد الثورة

أكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ان البلاد ستجتاز التحديات بفضل التضامن الوطني بين القوى المؤثرة واتباع نهج قائد الثورة.

وقال جهانغيري، في كلمة القاها يوم الاثنين خلال الملتقى الوطني لمستشاري المضحين في الاجهزة التنفيذية، ان ايران تواجه تحديات كبيرة في مجالات فرص العمل والبيئة والنظام المصرفي والموازنة الحكومية ومصادر المياه وايجاد حلول لها يتطلب العزيمة والتكاتف الوطني.

واضاف، انه بالامكان التغلب على جميع التحديات وتجاوزها بصورة مطلوبة ولدى الحكومة خطة بهذا الشأن حيث ان النظام يمتلك برنامج قويم لاجتياز التحديات عقب 38 عاما على انتصار الثورة الا انه يتطلب التضامن الوطني. 

واكد انه لاسبيل لذلك سوى التعاضد بين جميع المسؤولين والقوى السياسية المؤثرة في البلاد باتباع نهج قائد الثورة.

واعرب عن امله باجتياز جميع التحديات القائمة بفضل الدعم الالهي والوحدة والعمل الجاد.

وردّ جهانغيري على ماتروج له بعض الشائعات حول العلاقة بين قائد الثورة ورئيس الجمهورية قال ان العلاقة القائمة بينهما ممتازة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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