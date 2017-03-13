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رقم الخبر: 189746 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 12:32 الاقسام: محليات  
الوفدان الايراني والروسي يصلان الى آستانة للمشاركة في مفاوضات سوريا

الوفدان الايراني والروسي يصلان الى آستانة للمشاركة في مفاوضات سوريا

قال وزير خارجية كازاخستان ان الوفدين الايراني والروسي قد وصلا الى العاصمة الكازاخية آستانة للمشاركة في المفاوضات الرامية لايجاد حل لأزمة سوريا.

وتبدأ غدا الثلاثاء الجولة الثالثة لمفاوضات ايجاد حل لازمة سوريا في آستانة والتي بدأت بهدف وقف اطلاق النار فيما قالت جميع الاطراف انها حققت تقدما ملموسا.

وفي هذا السياق ادعى تنظيم "الجيش الحر" ان الحكومة السورية لم تف بتعهداتها في اتفاق حي (الوعر) في مدينة حمص لذلك فانه لن يشارك في الجولة المقبلة من مفاوضات آستانة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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