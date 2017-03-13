قال وزير خارجية كازاخستان ان الوفدين الايراني والروسي قد وصلا الى العاصمة الكازاخية آستانة للمشاركة في المفاوضات الرامية لايجاد حل لأزمة سوريا.

وتبدأ غدا الثلاثاء الجولة الثالثة لمفاوضات ايجاد حل لازمة سوريا في آستانة والتي بدأت بهدف وقف اطلاق النار فيما قالت جميع الاطراف انها حققت تقدما ملموسا.

وفي هذا السياق ادعى تنظيم "الجيش الحر" ان الحكومة السورية لم تف بتعهداتها في اتفاق حي (الوعر) في مدينة حمص لذلك فانه لن يشارك في الجولة المقبلة من مفاوضات آستانة.