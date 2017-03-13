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رقم الخبر: 189745 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 12:26 الاقسام: منوعات  
صور اللبنانية تدخل «غينيس» بـ«كوكتيل شقف»

صور اللبنانية تدخل «غينيس» بـ«كوكتيل شقف»

في احتفال اقيم ضمن فعاليات مهرجان السياحة والتسوق 2017 دخلت مدينة صور اللبنانية بموسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بأكبر كوب (كوكتيل شقف) في العالم.

وقد احتوى الكوب على (طن) من الفواكه الطبيعية والعصائر والقشطة والمكسرات.

واعلن رئيس بلدية صور حسن دبوق امام الحشود ان (صور تشهد اليوم نشاطا مميزا ضمن فعاليات مهرجان السياحة والتسوق بتحضيرها اكبر كوب شقف ربما في العالم)، منوها بهذا العمل الذي يساهم في تعزيز السياحة والتسوق في المدينة، وواضعا إمكانات البلدية لتسهيل والمساعدة في كافة الأنشطة التي من شأنها المساهمة في النهوض بالوضع الإقتصادي.

بدوره قال منظم عملية التحضير قاسم نسر ان (اعداد الكوب وتحضيره تطلب جهدا كبيرا وبمشاركة فريق عمل كبير، استغرق الساعتين في اعداد كوب الشقف بطول مترين وخمسة وثلاثين سنتم، وقطر 70 سنتم).

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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