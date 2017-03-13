قال مسؤول طبي كبير، السبت، إن سياسة الطفلين التي تنتهجها الصين تظهر (نتائج ملحوظة)، حيث من المتوقع أن يتزايد معدل المواليد حتى 2020.

وقال وانغ بيان، نائب وزير لجنة الصحة الوطنية وتنظيم الأسرة، للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، إن عام 2016 شهد (نتائج ملحوظة) حيث سجل أكبر عدد للمواليد سنوياً منذ عام 2000.

وأوضح وانغ أنه تم تسجيل 18.46 مليون مولود العام الماضي، بزيادة مليونين عن متوسط السنوات الخمس السابقة.

وقال إن معدل الخصوبة الإجمالي ارتفع أيضا إلى 1.7 طفل لكل امرأة، مقارنة مع 1.5 إلى 1.6 المسجل بين 2000 و2015.

وكانت الصين وضعت (سياسة الطفل الواحد) المثيرة للجدل في سبعينات القرن المنصرم للحد من نمو عدد السكان، لكن السلطات قلقة الآن من ألا تكون قوة العمل الآخذة في التناقص في البلاد قادرة على دعم سكان يتقدمون في السن على نحو متزايد.

وفي 2015 قالت الصين إنها ستسمح لجميع المتزوجين بإنجاب طفلين للحد من هذه المخاوف.