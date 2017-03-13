افادت دراسة جديدة صادرة عن الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، أن اللون الأصفر لسيارات التاكسي في معظم دول العالم لم يتم اختياره عشوائياً، بل إن الأمر يتعلق بمعايير الأمان.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التاكسي أصفر اللون أقل تعرضاً للإصطدام من الخلف بنسبة 5% مقارنة بسيارات التاكسي ذات اللون الأزرق خلال النهار، ولكن الاختلاف الأكبر ظهر في فترة ما بعد غروب الشمس، حيث أن تعرض التاكسي أصفر اللون للتصادم من الخلف يقل بنسبة 19% عن نظيره الآخر، وذلك حسب الدراسة التي نشرها موقع تك إنسايدر الأمريكي.

وكشفت الدراسة أنه من المرجح سهولة رؤية وملاحظة اللون الأصفر تحت أضواء أعمدة الإنارة الممتدة على الطرق، وهو الأمر الذي دفع خبراء في عدد من الدول لإحلال التاكسي ذي اللون الأزرق بالآخر ذو اللون الأصفر لتجنب التصادمات.