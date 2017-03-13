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رقم الخبر: 189740 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 12:26 الاقسام: منوعات  
يحطم الرقم القياسي في تكسير البطيخ برأسه!

يحطم الرقم القياسي في تكسير البطيخ برأسه!

استطاع المتسابق الجزائري احمد تافزي، أن يحطم 51 بطيخة في 47 ثانية بالرأس محطماً بذلك الرقم القياسي في موسوعة غينيس، والذي كان قد سجّله استرالي بتحطيم 48 بطيخة في دقيقة واحدة، وذلك في الحلقة الأولى ببرنامج المسابقات Arabs Got Talent.

واستطاع أحمد أن ينتزع موافقة لجنة التحكيم، فيما اعترض عليه الفنان احمد حلمي، متمنياً أن يراه في المرة المقبلة من البرنامج في عرض فني أكثر من كونه عرضاً قتالياً فقط.

بينما أعجب بأدائه كل من علي جابر ونجوى كرم التي أعربت عن حبها وعشقها للبطيخ.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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