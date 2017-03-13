وسيجري واعظي خلال زيارته الي موسكو التي تستمر يومين، محادثات مع وزير الاتصالات ووسائل الاعلام الروسي نيكولاي نيكيفروف ووزير الطاقة رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين الكساندر نوفاك، وكذلك النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ايغور شوالوف .

وتتمحور محادثات الوفد الايراني الذي يضم 15 شخصا وبرئاسة واعظي، حول بحث تمتين العلاقات بين البلدين وفقا للستراتيجية التي تم التأكيد عليها من قبل الرئيسين الايراني والروسي ونظرا للزيارة المرتقبة للرئيس الايراني حسن روحاني الي موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اواخر شهر مارس الجاري.

و تسارعت وتيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ مجئ حكومة الرئيس روحاني، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من مليار دولار في 2012 الي أكثر من خمس مليارات دولار في 2016، رغم ان هذا الرقم لازال ضيئلا نظرا للقدرات الواسعة في ايران وروسيا .

ومن جهة اخري، ايران وروسيا حققتا نجاحات مهمة خلال العام الجاري في ظل التناغم الدائم فيما بينهما، ومن اهمها المصادقة علي ايجاد منطقة حرة للتجارة المشتركة بين ايران والاتحاد الاوراسيوي الاقتصادي والذي يضم روسيا وارمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزيا وذلك خلال اجتماع رؤساء وزراء هذه الدول الاسبوع الماضي.

و اجتمع الرئيسان روحاني وبوتين، ست مرات علي هامش المؤتمرات الدولية خارج البلدين، بمافيها اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما التقيا في طهران ومدينة اوفا عاصمة جمهورية باشقيرستان الروسية.