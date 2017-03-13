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رقم الخبر: 189735 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:50 الاقسام: عربيات  
"قادمون يا نينوى" تعلن تحرير حي النفط في ايمن الموصل

"قادمون يا نينوى" تعلن تحرير حي النفط في ايمن الموصل

اعلنت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، اليوم الاثنين، عن تحرير حي النفط واقتحام دور الموظفين في الساحل الايمن من مدينة الموصل.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان ، إن "قوات جهاز مكافحة الارهاب حررت، اليوم، حي النفط في الساحل الايمن ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه".
واضاف يار الله، أن "القوات الامنية بدأت، اليوم، بإقتحام دور الموظفين".
وأعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، امس الأحد، عن التوغل مسافة 200 م في منطقة باب الطوب في الساحل الأيمن لمدينة الموصل والسيطرة على مبان مرتفعة ونشر قناصين في المنطقة، مبيناً أن الشرطة الاتحادية تعتمد تكتيكاً عسكرياً جديداً لتحاشي استهداف المدنيين والبنى التحتية وتحقيق الإصابات المباشرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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