اقتنص الفيلم السينمائي الايراني «طفل ذو جواريب حمراء» (بجه اي با جوراب قرمز) للمخرج خداداد جلال الدين جوائز مهرجان سانتياغو الدولي في تشيلي.

وفاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وجائزة افضل ممثلة استلمتها سمانة نصري عن دورها في الفيلم وجائزة أفضل موسيقى ذهبت للموسيقار ستار اوركي.

ويحكي «طفل ذو جوارب حمراء» قصة امرأة افغانية تعمل في قمائن الطوب بجنوب طهران وتقرر أن تعود الى وطنها افغانستان برفقة مولودتها الجديدة ألا انه يمنعها أقرباؤها من ذلك...

يذكر ان الفيلم سبق أن حصل على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل مخرج من مهرجان فنلندا الدولي للأفلام وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان نيو دلهي الدولي بالهند وجائزتي أفضل فيلم ناطق بلغة اجنبية وأفضل ممثلة من مهرجان «المثلث الخضراء» الدولي بالهند