وهذا ثالث فیلم للمخرج کلستانه الذي سبق وان فاز بجائزة مهرجان فجر السینمائي بدورته الـ34 .

ویمثل أدوار الفیلم کل من محمدرضا فروتن وهانیه توسلي، وشقايق فراهاني، ومحسن کیایي، ومریم بوباني، وخاطره اسدی، ونیکي مظفري، وعليرضا زماني نسب، واحمد محمدي، وسارا ربیعي، وسجاد شهرابي، ويلدا نوریان، ومهدي بارسا.

ویروي الفیلم الذي تتولی «الهه نوبخت» مسؤولیة عرضه على الصعيد الدولي، قصة ثلاثة شباب، طلاب السنة الاولى في الجامعة وينحدرون من طبقات اجتماعية مختلفة وهم زملاء في قاعة الدرس وكل واحد منهم على نحو ما يلعب دوراً مهماً في انقاذ عائلته وحل مشاكلها وامامهم اسبوع واحد فقط لحل مشاكلهم العائلية.

وعقد مهرجان «لاس کروسيس» للأفلام في الفترة بين 8 وحتى 12 مارس 2017 في مدینة لاس کروسیس المکسيكي.