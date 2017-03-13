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رقم الخبر: 189732 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 12:26 الاقسام: منوعات  
فندق على شكل كبسولة عائمة في رحلة بحرية

فندق على شكل كبسولة عائمة في رحلة بحرية

تنوعت تصميمات الفنادق حول العالم من وحدات مطلة على البحار وأخرى عائمة وثالثة مغمورة تحت المياه، ولكن ربما لا يتصور البعض أن ينام داخل حجرة على شكل كبسولة متحركة ويستيقظ ليجد نفسه قرب جزيرة وسط البحر.

وكشفت شركة (Huis Ten Bosch) الهولندية في اليابان عن كبسولة كروية تطفو على سطح المياه ستستخدم من أجل الإقامة الفندقية للزوار وتنقلهم على مدار الليل إلى الجزر أو المعالم البحرية في اليوم التالي.

ووفقاً لـ(جابان تايمز)، فإن شركة (Bosch) تمتلك جزيرة مساحتها 39 ألف متر مربع غير مأهولة بالسكان تقع بالقرب من متنزه متاخم لمدينة (ناجازاكي) اليابانية الشهيرة.

ويمكن لكل كبسولة استيعاب أربعة أشخاص حيث تتكون من مستويين وتصل تكلفة الإقامة لليلة واحدة في هذا الفندق الفريد من نوعه ما بين 260 دولاراً و360 دولاراً للفرد.

ومن المتوقع إطلاق هذا المشروع بحلول نهاية العام الجاري، ورغم التجربة الفريدة، إلا أن البعض أعرب عن مخاوفه من قلة مراقبة الكبسولة مشيرين إلى أنه من الممكن أن تقود الكبسولة النائمين بداخلها إلى مناطق نائية أو حدود دول أخرى.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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