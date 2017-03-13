انطلقت يوم الـ12 من مارس، العروض الاوروبية للفيلم السينمائي الإيراني «جيد، سيء، طروب» (خوب، بد، جلف) للمخرج بيمان قاسم خاني وذلك ابتداء من ألمانيا.

وتم عرض الفيلم في مدينة فرانكفورت ومن المقرر أن يعرض في التاسع من أبريل المقبل في مدينة كولونيا.

ويتولى عرضه الاوروبي شركة «ويجن» فيما من المقرر أن يعرض الفيلم في مدن مانشستر وهامبورغ وبروكسل ولندن وبرلين وغوتنبرغ الاوروبية.

الفيلم في اطار كوميدي وقام بإنتاجه محسن جكيني وعبد الله اسكندري، وعرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي الذي اقيم شباط المنصرم بطهران، وحصل فيه على الدبلوم الفخري لأفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور.

و«جيد،سيء،طروب» هو التجربة السينمائية الطويلة الاولى للمخرج قاسم خاني وجاء في ملخصه: بجمان جمشيدي لاعب كرة القدم المخضرم والمتقاعد الذي كان يلعب في فريق برسبوليس الايراني الشهير، بعد التمثيل في مسلسل تلفزيوني ناجح، تطبق شهرته الآفاق، فتنهال عليه المقترحات السينمائية والتلفزيونية، الامر الذي يسرّه فيرى امامه مستقبلاً واعداً لكن ...