یجیب عباس ذهبي على الاسئلة المطروحة حول كتاب «الفلاسفة المسلمون» ومؤلف هذا الكتاب یوحنا قمیر الكاتب اللبناني والمسیحي الذي یبحث حول افكار المفكرین المسلمین.

وعن سبب انتخاب «الفلاسفة المسلمون” قال عباس ذهبي ان المفكرون العرب اضطلعوا بدور مهم في طرح أفكار الفلاسفة المسلمین وذیوعها في العالم وایران بخاصة الكاتب والمفكر اللبناني المسیحي یوحنا قمیر لدراساته القیمة في هذا المجال. بالاضافة الی ذلك فقد وضعت العدید من الكتب للمفكرین في هذا المجال مثل كتاب « تطور الفلسفة في العالم الاسلامي» بقلم ماجد فخري والذي ترجم الی الفارسیة خلاصة لتاریخ الفلسفة الاسلامیة. كما كتب عبدالرحمن بدوي ومصطفی عبدالرزاق وكذلك خلیل جر وحنا فاخوري وكتاب «تاریخ الفلسفة الاسلامیة «الفلاسفة المسلمون» لهنري كوربان وكذلك مجموعة سید حسین نصر والفور لیمان.

وقال ان أعمال یوحنا قمیر والتي تتميز وتختلف عن سائر كتابات المفكرین العرب لما له من دراسات مقارنه حول سائر الادیان خاصة انه یعتبر شخصاً سمحاً ومن دون تعصب والاهم من ذلك شغفه العمیق بالدین الاسلامي وتوجهه لأفكار المفكرین الاسلامیین والحضارة الاسلامیة وهو ما نشاهده أیضاً عند المفكر هنري كوربان. ومن میزات قمیر الاخری هو عنایته العمیقة للمعرفة الانسانیة حیث یمكن اعتباره من المفكرین الانسانیین الذین قلما یتناولون القضايا الوجودية والمعرفية وعوضاً عن ذلك كان یركز علی الامور المعرفیة الخاصة بالانسان.

وكان قمیر ینظر الی أشیاء لایراها آخرون حیث نشاهده یعمل علی تضخیم أشیاء لایراها سواه علی هذا المنحی وقد كان یضم الی حلقة الفلاسفة اشخاص لا یعتبرون في زمرة الفلاسفة ولكن وبسبب البعد الانساني لقمیر فقد ادخلهم الی حلقة الفلاسفة.

وعلی هذا الاساس قام یوحنا قمیر بادخال ابو العلاء المعري وابن خلدون في زمرة الفلاسفة المسلمین رغم كون ابو العلاء المعري شاعراً. وكان قلم قمیر سلساً وناضجاً وكان الادب العربي في قبضته وكان یكتب الفاظاً وكلمات وجملا عربیة في غایة الرفعة وكان یقرأ كتب وأعمال الفلاسفة المسلمین ویعمل علی تفسیرها وتحلیلها وتبویبها وعرضها في صورة مواد دراسیة. وكان احیاناً یقدم للقارئ عبارات قیمة هي نتاج مراجعته لأعمال الآخرین.

وهذه المجموعة المؤلفة من عشرة مجلدات والتي طبعت قبل سنوات في لبنان وتم تجدید طباعتها مرات لاتضم تاریخ الفلسفة الاسلامیة برمته ویمكن اضافه عشرة مجلدات اخری إلیها لتكون مجموعة متكاملة لتاریخ الفلسفة الاسلامیة. وهذه المجموعة وبسبب خلوها من الابحاث الفلسفیة المعقدة مفیدة للقراء بصورة عامة.

وهذه المجموعة المؤلفة من عشرة أجزاء والتي لاتزال في طور الصدور حیث صدر منها لحد الآن ستة أجزاء تضم في كل مجلد منها قسمين الاول یتضمن شرحاً وتفسیراً لیوحنا قمیر لآراء الفلاسفة المسلمین والثاني منتخبات للمؤلف بهذا الشأن. وقد صدر القسم الثاني باللغتین العربیة والفارسیة بخاصة للذین یملكون الماماً بالعربیة.