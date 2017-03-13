استقر سائق بسيارته على سقف منزل عندما كان يحاول تفادي الاصطدام بدراجة صغيرة ثلاثية العجلات في أحد شوارع الصين.

ويظهر شريط مقطع فيديو، مسجل عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة بالشارع، كيف انحرفت سيارة الهوندا ذات الدفع الرباعي من الشارع لتستقر على رأس المنزل على بعد عشر أقدام عن الطريق الرئيسي.

وظل السائق الذي لم يرد اسمه محاصراً في السيارة لمدة 30 دقيقة حتى ساعدته الشرطة على الخروج إلى بر الأمان، بحسب صحيفة (مترو) البريطانية.