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رقم الخبر: 189728 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:29 الاقسام: ثقافة وفن  
نيجيري يهدي مخطوطة قرآنية نادرة للعتبة الحسينية

نيجيري يهدي مخطوطة قرآنية نادرة للعتبة الحسينية

كشف مركز الإمام الحسين(ع) لصيانة وترميم المخطوطات التابع للعتبة الحسينية المقدسة، في10 مارس / آذار الجاري، انه انتهى مؤخراً من ترميم مخطوطة قرآنية نادرة أهديت للعتبة من قبل شخص نيجيري.

قال مدير المركز مناف التميمي إن المركز حصل على مخطوطة نادرة أهداها شخص من جمهورية نيجيريا الى العتبة الحسينية المقدسة.

وأضاف أن المركز استلمها بشكلها الأولى وقام بتجليدها بالجلد الطبيعي وتذهيب الورق وخياطته وعمل المدرجة له باستخدام الزخارف الإسلامية وعمل بطانة من ورق الابرو والجلد، مبيناً أن المخطوطة أخرجت بشكل يليق بها لتكون من مقتنيات المركز.

وأشار التميمي الى أن المخطوطة تعود الى عصور متأخرة لكن ما يجعل منها ثمينة أنها أهديت الى العتبة الحسينية المقدسة من دولة نيجيريا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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