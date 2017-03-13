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رقم الخبر: 189727 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 12:26 الاقسام: منوعات  
(كانغ كانغ).. عملاق يتحدى المألوف بعالم المواليد!

(كانغ كانغ).. عملاق يتحدى المألوف بعالم المواليد!

أنجبت أم صينية واحداً من أضخم الأطفال في البلاد، ويزن ضعف متوسط وزن الأطفال حديثي الولادة في أكبر دولة بالعالم من حيث عدد السكان، بحسب موقع مترو البريطاني.

وأطلق الأب على طفله، الذي يزن حوالى 7 كيلوغرامات، اسم (كانغ كانغ) وهو ما يعني (صحي) بالصينية.

وولد الطفل بعملية قيصرية نظرا لحجمه الكبير، في مستشفى داشينغ في مقاطعة شينشي وفقا لصحيفة الشعب اليومية الصينية.

ويعاني والدا الطفل من سمنة، فيما كانت تعاني والدته من سكري الحمل أثناء حملها به.

ورغم حجم الطفل فإن والدايه فخوران به ووضعوا صورة له على الإنترنت وتلقى كلاهما التهاني والثناء من الأقارب.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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