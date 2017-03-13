قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية بشكل موسع مواقع وتجمعات العدوان السعودي في نجران وجيزان وحققت إصابات مباشرة، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي المعزاب والمجروب وموقع الكرس محققة إصابات مباشرة.

وشهدت نجران عمليات قصف واسعة من مدفعية الجيش اليمني استهدفت خلالها تجمعات للجنود السعوديين في الضبعة والهجلة ورقابة الحمر ونهوقة ومواقع شرقي الشبكة بصليات من صواريخ "كاتيوشا" مما ادى لوقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

ودكت مدفعية الجيش اليمني ايضًا تجمعات الجنود السعوديين في موقع السديس وتحصينات موقع العش السعودي، إضافة الى قنص جندي سعودي في موقع الشبكة.

يشار الى أن المدفعية التابعة للجيش اليمني أضحت هاجسًا لقوى العدوان السعودي لاسيما بعد تمكن الجيش واللجان الشعبية من تفعيل الطائرات المسيرة لزيادة دقة تصويب المدفعية ومراقبة واستهداف المواقع وتجمعات الجيش السعودي.



