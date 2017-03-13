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رقم الخبر: 189725 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:24 الاقسام: ثقافة وفن  
الايرانية عطية عطار زادة تفوز بجائزة شعر المراسلين

الايرانية عطية عطار زادة تفوز بجائزة شعر المراسلين

فازت عطية عطار زادة بجائزة شعر المراسلين ودرع كتاب العام بدورتها الحادية عشرة وذلك لكتابها «اجعل الحصان يجفل في نصفك الاخر».

وفي قسم كتاب العام، فازت عطية عطار زادة بالجائزة لكتابها «اجعل الحصان يجفل في نصفك الاخر».

وكان كل من احمد رضا احمدي لكتابيه «الشريط الاحمر» و«امراة بجانب الواجهات الزجاجية» وروزبه سوهاني لكتابه «منحوني عدة حروف زرقاء قاتمة من اسمك» ومحمد صابر شريفي لكتابه «الجزاء» وعلي رضا طالبي بور لكتابه «الحياة منزل مستأجر» وايدا عميدي لكتابها «جيش الكلمات المقهور» وفرزانة قوامي لكتابها «كاترينا العاصفة التي احبها» وعبد الصابر كاكائي لكابه «جزيرة مساحتها 63 مترا» وجواد مجابي لكتابه «في هذه الغرف» المرشحين النهائيين لهذه الدورة من الجائزة

وفي قسم «شعراء بلا كتاب» لهذه الدورة من الجائزة اختير اريس براجا كمنتخب وبهنام مؤمني وسعيد بوريوسف كاشخاص يستحقون التقدير.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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