بينما تتبع السعودية سياسات التقشف لتحقيق "رؤية 2030" إثر الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وسط تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من كارثة مالية وشيكة، يُواصل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز صولاته وجولاته الخارجية الباذخة، برفقة عدد كبير من الحاشية، مُنفقاً أموالاً طائلة، ومصطحباً معدات تزن مئات الأطنان، وهو ديدن العائلة المالكة التي لا تتوانى عن البذخ والترف من جيوب السعوديين، تماماً كما فعل وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان الذي اقتنى يختاً بـ500 مليون دولار من بيت المال السعودي.

وعلى سبيل الإسراف الفادح، فإنّ الملك السعودي الذي بدأ زيارته إلى اليابان، أمس الأحد، وهي أول زيارة لملك سعودي الى طوكيو منذ نحو نصف قرن، حجز قرابة 1200 غرفة في فنادق فاخرة للوفد السعودي الذي يتألف من قرابة ألف شخص، ويرافقه لمدة ثلاثة أيام، إضافة إلى تخصيص مئات سيارات الليموزين.

ووفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فمن المقرر أن يجري ابن سلمان محادثات مع رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي، اليوم "الاثنين"، على أن يستقبل الإمبرطور أكيهيتو (83 عاما) الملك سلمان في قصره يوم غد الثلاثاء".



