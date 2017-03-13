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رقم الخبر: 189723 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 12:26 الاقسام: منوعات  
اكتشاف خطأ في هذا الموقع قد يجعلك ثرياً

اكتشاف خطأ في هذا الموقع قد يجعلك ثرياً

تلجأ عادةً بعض المواقع الإلكترونية لإطلاق مسابقات تقنية تتحدى فيها الناس في اكتشاف خطأ برمجي أو أمني في الموقع وذلك مقابل محفّزات ماديّة، وفي هذا المقال سنستعرض أحد هذه المسابقات الجديدة.

تمتلك شركة AgileBits موقعاً أو ما يمكن وصفه بالتطبيق وهو 1Password، وهناك نسخ من هذا التبطيق تعمل على مختلف المنصات سواءً الهواتف أو الحواسيب أيضاً وهو مخصص لحماية وإدارة كلمات السر الخاصة بك.

الشركة لم تخفِ عن أحد مواجهتها لبعض المشاكل في الفترة الماضية وقدرتها على التعامل مع هذه المشاكل بنجاح، ولذلك أطلقت مسابقتها الخاصة على موقع مخصص لاصطياد أخطاء المواقع وهو BugCrowd، ووضّحت في المسابقة أنه سيكون هناك جوائز تبدأ من 100$ وتصل إلى 100 ألف دولار أمريكي.

الشركة نشرت في رابط مسابقتها هذا تفاصيل الأخطاء التي يمكن أن يحصل مكتشفها على الجوائز، فالمشاكل البرمجية التي تؤثر على الاستخدام يمكن أن يحصل عليها على جوائز، ولكن الجوائز الكبرى يمكن الحصول عليها فقط عند اكتشاف المشاكل الرئيسية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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