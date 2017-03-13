واضافت دائرة الاعلام الاسلامي بالروضة الرضوية انه وبعد الكلمة التي يلقيها قائد الثورة الاسلامية في مرقد الامام الرضا(ع) بمدينة مشهد بمناسبة النوروز، يتم استخراج ترجمة الكلمة من الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة ونشرها في اطار كتيب بثلاث لغات. وفي العام الايراني المقبل (يبدا في 21 مارس) سيتم اصدار هذا الكتيب بعنوان «ربيع في الربيع» باللغات العربية والانجليزية والاردو، وكل منها في الف نسخة. على ان توزع في رواق «دار الرحمة» الخاص بالزوار الناطقين بالعربية ورواق «الغدير» الخاص بالزوار الناطقين بالانجليزية ورواق «كوثر» الخاص بالزوار الناطقين بالاردو.

كما سيتم بمناسبة ذكرى ميلاد الامام محمد الباقر(ع) وذكرى استشهاد الامام علي النقي(ع) اصدار كتابي «الحياة السياسية والنضالية للامام محمد الباقر (ع)” و»الحياة السياسية والنضالية للامام علي النقي (ع)” وكلاهما ماخوذان من كتاب «انسان ال250 عاما» لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية حول الحياة السياسية والنضالية للائمة المعصومين(ع). وهذه الكتب سيتم اصدارها باللغات العربية ( 10 الاف نسخة) والاردو (10 الاف نسخة) والتركية (5 الاف نسخة) والانجليزية ( 3 الاف نسخة).

كما سيتم بث الترجمة الفورية للكلمة التي يلقيها قائد الثورة في اليوم الاول من السنة الايرانية الجديدة (21 مارس) في مرقد الامام الرضا(ع) بمشهد وذلك باللغات الانجليزية والعربية والاردو عن طريق غرف الحوار الرضوية وقنوات يوتيوب للمتلقين في ارجاء العالم.