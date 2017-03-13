  • الإثنين ١٤ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189722 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:23 الاقسام: ثقافة وفن  
الروضة الرضوية تنشر كلمة قائد الثورة في عيد النوروز بثلاث لغات

الروضة الرضوية تنشر كلمة قائد الثورة في عيد النوروز بثلاث لغات

تقوم دائرة الاعلام الاسلامي بادارة الزوار غير الايرانين التابعة للروضة الرضوية المقدسة باصدار ثلاثة كتب بمناسبة عيد النوروز الذي سيحل يوم 21 اذار/مارس الجاري وذلك للزوار غير الايرانيين.

واضافت دائرة الاعلام الاسلامي بالروضة الرضوية انه وبعد الكلمة التي يلقيها قائد الثورة الاسلامية في مرقد الامام الرضا(ع) بمدينة مشهد بمناسبة النوروز، يتم استخراج ترجمة الكلمة من الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة ونشرها في اطار كتيب بثلاث لغات. وفي العام الايراني المقبل (يبدا في 21 مارس) سيتم اصدار هذا الكتيب بعنوان «ربيع في الربيع» باللغات العربية والانجليزية والاردو، وكل منها في الف نسخة. على ان توزع في رواق «دار الرحمة» الخاص بالزوار الناطقين بالعربية ورواق «الغدير» الخاص بالزوار الناطقين بالانجليزية ورواق «كوثر» الخاص بالزوار الناطقين بالاردو.

كما سيتم بمناسبة ذكرى ميلاد الامام محمد الباقر(ع) وذكرى استشهاد الامام علي النقي(ع) اصدار كتابي «الحياة السياسية والنضالية للامام محمد الباقر (ع)” و»الحياة السياسية والنضالية للامام علي النقي (ع)” وكلاهما ماخوذان من كتاب «انسان ال250 عاما» لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية حول الحياة السياسية والنضالية للائمة المعصومين(ع). وهذه الكتب سيتم اصدارها باللغات العربية ( 10 الاف نسخة) والاردو (10 الاف نسخة) والتركية (5 الاف نسخة) والانجليزية ( 3 الاف نسخة).

كما سيتم بث الترجمة الفورية للكلمة التي يلقيها قائد الثورة في اليوم الاول من السنة الايرانية الجديدة (21 مارس) في مرقد الامام الرضا(ع) بمشهد وذلك باللغات الانجليزية والعربية والاردو عن طريق غرف الحوار الرضوية وقنوات يوتيوب للمتلقين في ارجاء العالم.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0680 sec