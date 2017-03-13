تم انتخاب غرفة الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن الغرف العشرة الأوائل في الدورة الحادية والخمسين لمعرض برلين للسياحة والسفر «معرض ITB ۲۰۱۷».

وقد ضمت غرفة إيران في المعرض صورا ومواضيع لفنّ العمارة في العصر القديم، والعصر الإسلامي، إضافة إلى مجموعة صور عن طبيعة إيران الخلابة والجميلة وأقاليمها المتعدد، وهذا ما جعل الكثير من زوار المعرض يعجبون ويندهشون خلال زيارة الغرفة الإيرانية في المعرض.

ومن بين الغرف المنتخبة على أنها الأفضل في هذا المعرض غرف الشارقة وأبو ظبي ودبي ورأس الخيمة، وقد احتلت غرفة إيران المرتبة العاشرة في هذا المعرض من بين 184 غرفة مشاركة في فعاليات المعرض، وقد سجلت الغرفة الإيرانية 180 ألف زائر خلال خمسة أيام.

وقد كانت مشاركة إيران في هذه الدورة من المهرجان، هي المرة الأولى التي تنفرد بها بغرفة خاصة لتعرض فيها تراثها الثقافي.

وقد نقل ممثلي إيران في الغرفة أخبارا عن ترحيب واسع من قبل شركات السياحة ومكاتب السفر الأوروبية، وخصوصا الدول التي كانت على علاقات ضعيفة بإيران خلال فترة فرض حصار على الجمهورية الإسلامية في إيران.

وقد كان معرض هذا العام متأثرا بشدة بالسياسة الأمريكية الجديدة تجاه الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران على وجه الخصوص، لكن عدد زوار المعرض، والحوارات التي تمت مع ممثلي إيران قللت من حجم القلق والهواجس الموجودة تجاه هذه المسألة.