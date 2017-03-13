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رقم الخبر: 189718 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:18 الاقسام: سياحة  
عدد الزوار الاجانب الى كاشان يسجل نموا بـ 74 بالمئة

عدد الزوار الاجانب الى كاشان يسجل نموا بـ 74 بالمئة

اعلن مسؤول القسم السياحي بدائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمدينة كاشان «حجت ناصحي بور» عن زيارة 79 ألفا و347 سائحا اجنبيا للمدينة منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ من 21 مارس ) حتی الـ 18من فبراير/شباط الماضي.

واعلن ناصحي بور ان عدد الزوار الاجانب سجل نموا بنحو 74 بالمئة مقارنة مع ما كان عليه العام الماضي كما بلغ عدد السياح الايرانيين خلال الفترة ذاتها مليونا و72 الفا و560 شخصا.

واشار ناصحي بور الی حديقة «فين» وبيوت «البروجرديين» و«العباسيين» الاثرية وتلال «سيك» باعتبارها من اهم الوجهات السياحية في كاشان واوضح هناك اكثر من الف و500معلم اثري في محافظة كاشان تم تسجيل 400 منها ضمن الاثار الوطنية الايرانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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