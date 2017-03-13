وينفتح على الله في هذه الحالة كما ينفتح عليه في تلك الحالة، لأنّ عقيدة التوحيد تقول لك (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ) (النحل/ 53). فالله هو الذي أنعم عليك بالصحّة تماماً كما أنّه، من خلال الأسباب التي وضعها في حركتك في الكون، ابتلاك بالمرض.

والله تعالى هو الذي ينعم عليك بالأمن كما يبتليك بالخوف، وينعم عليك بالغنى كما يبتليك بالفقر. وهكذا في الأمور السلبية والإيجابية بما يتصل بحياة الإنسان. فأنت عندما تعيش حالة الرخاء فعليك أن تعرف أنّه من الله، فهو الذي أعطاك العناصر التي تحققه في حياتك، كما أنّ حالة الخوف في الشدة ناشئة كذلك من ابتلاء الله. وهذا مما أراد الله للإنسان أن يتعرّف عليه بحيث يفكّر في نعم الله عليه في حال الرخاء بأنّها بيد الله، ويعتقد بأنّ الله قادر على أن يسلبه ما هو فيه من نعمة فلا يستطيع أحد أن يرجعها إليه، مما يجعله يشعر بالحاجة إلى أن يبقى في حالة ابتهال ودعاء دائمين لله (عزّ وجلّ) وهو في ظلّ النعمة وبحبوحتها كما لو كان في حال سلب النعمة وقحطها، لأنّ الله قادر على أن يسلب نعمته في حال الرخاء، كما هو قادر على أن يعطيه في حال الشدّة.

الله يتجلى في مظاهر العظمة: نقرأ في سورة (الواقعة) أنّ الله يطوف بنا مع هذه النطف التي تخرج منا لتنتج الذرية، وهذا الزرع المختلف الألوان والأشكال والطعوم، وهذه النار التي نواجهها فلا تخطر في بالنا العلاقة بينها وبين الله، فمن منا يرى – وهو مستغرق في الزراعة أو في اللذة الجنسية أو في إشعال النار، أنّ الله في ذلك كلّه؟! إنّه أمرٌ اعتدناه فلا نجد لله أي دور في ذلك كلّه بحسب طبيعة الأمور. ولذلك يريدنا الله (عزّ وجل) أن نتساءل (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ) (الواقعة/ 57). هل تفكّرون وتصدّقون بأنّ مصدر الوجود من الله، وهل يخطر في بالكم ذلك كحالة شعورية تنفتح من خلال إحساسكم عندما تواجهون هذه المسألة (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ) (الواقعة/ 58). من المنيّ (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ) (الواقعة/ 59). فمن الذي حوّل الدم إلى مني؟! ومَن الذي أودع في النطفة سرّ الحياة؟! ومَن الذي حرّك فيها حالة النمو؟! ومَن الذي أودع فيها الخصائص الإنسانية التي تنطلق من خلال عدة أجيال من آبائك وأجدادك؟! مَن؟ أأنتم؟ لم يصدر منكم إلّا هذه الحالة الآلية التي أودعها الله فيكم في إخراج المني، أما الذي خلقه وخلق عناصره كلّها، وأودع فيه الأسرار كلّها وعناصر الشخصية فيما تستقبل مما اسلفت أو اسلف من قبلك فهو الله الذي خلق ذلك كلّه (نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) (الواقعة/ 60). فالله هو الخالق وهو المميت، والموت ليس حالة طبيعية تنطلق من العوامل المادّية بعيداً عن قدرة الله (عزّ وجلّ) ولكن الله عندما خلق الأجهزة في داخل كيانك ربط بينها وبين العوامل السلبية التي توقف هذا الجهاز فيموت، أو توقف ذاك الجهاز فتفقده القدرة على استمرار الحياة (عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ) (الواقعة/ 61). ثم يأتي البعث الذي لا يعلمون ما يقبلون عليه منه.

أسئلة تقود إلى التوحيد: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولَى) التي بدأت الحياة فيكم (فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ) (الواقعة/ 62). (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) (الواقعة/ 63-64). فهذا الزرع الذي تزرعونه مَن زرعه؟ هل هو أنتم، إنّه ليس لكم إلّا أن وضعتم البذرة في الأرض وسقيتموها الماء واحطتموها بالرعاية، ولكن مَن ذا الذي خلق في البذرة سرّ النمو والحياة، وكيف تحولت الحبة إلى سبع سنابل في كلّ سنبلة مئة حبة، مَن الذي جعل الأرض الرحم كما هو رحم المرأة إذ يحتضن النطفة مع البويضة؟ مَن الذي أعطى الأرض صفة الرحم الذي يحضن البذرة ثم يمنحها من خلال العناصر الموجودة في الأرض سرّ النمو والتكاثر والحيوية. ومَن ذا الذي يعطي الزرع بعد أن تتحوّل البذرة إلى الزرع خصائصه، ومَن ذا الذي يعطيه القدرة على النمو والاستمرار، هل أنتم؟ كلا، فأنتم أخذتم البذرة التي خلقها الله ووضعتموها في الأرض التي أودع فيها الأسرار، وحركتم فنون الفلاحة والزراعة من خلال ما ألهمكم الله من ذلك، ثم إنّك بعد أن زرعت الزرع، فمن ذا الذي يبقيه لك؟ (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا) يتفتت ويجف وتذروه الرياح (فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) (الواقعة/ 65). أي تعيشون حالة اليأس والشعور بالحرمان.

وأنتَ كذلك تشرب الماء ومَن منّا – بربّكم – على مستوى الظاهرة لا الشمولية، عندما يشرب الماء يعيش الإحساس العميق بأنّ الله هو مصدر هذا الماء؟ وقد نقول (الحمد لله) ولكنّها كلمة اعتدناها ولا نعيشها. فالمراد هو أن يتحرك إحساسك بعمق شعوري أنّك تشرب الماء وترى الله فيه من خلال قدرته.. إنّنا – بشكل عام لا نعيش ذلك (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ). هل فكّرتم في المطر الذي ينزل بالماء، وما هي القوانين التي تحكم نزول المطر؟ (لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا). فقد جعل الله البحر أجاجاً وقد جعل بعض الآبار أجاجاً، وهو قادر على أن يجعل الماء كلّه أجاجاً (مالحاً). (فَلَوْلا تَشْكُرُونَ) (الواقعة/ 70). على أن أعطاكم ماء فراتاً عذباً حلواً تستمر حياتكم من خلاله.

إنّ القرآن الكريم يريد أن يعيش مع الله ونتحسّس عظمته ونعمته وقدرته في حال الرخاء بالتحديق في نعمه، وبالتفكير في أنّه قادر على أن يزيل هذه النعم، وأن نفرض أّنه لو أزالها فليس هناك مَن يستطيع أن يرجعها إلينا؟ ولذلك فنحن نعيش التوحيد لا من خلال الفلسفة ولكن من خلال المفردات المتناثرة في حياتنا العامّة من خلال ما نأكل ونشرب ونزرع ونتحرّك فيه.

الإيمان هو خط التوازن.. أن تتوازن في عقيدتك بالله والإيمان به بأن تكون معه في حال الشدّة وحال الرخاء، كما جاء في دعاء الإمام عليّ بن الحسين(ع): «واجعلني ممن يدعوك في الرخاء دعاء المخلصين المضطرين في الدعاء إنّك حميد مجيد.